习近平：中国亚细安建立全面战略伙伴关系

中国国家主席习近平今天（22日）正式宣布，建立中国亚细安（东盟）全面战略伙伴关系，并强调坚持对话不对抗、结伴不结盟。

习近平今天上午在北京以视频方式出席并主持中国—亚细安建立对话关系30周年纪念峰会时作出以上宣布。

据中国央视新闻发布的讲话全文，习近平说，这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。

习近平说，中国亚细安建立对话关系30年来，摆脱了冷战阴霾，共同维护地区稳定，引领东亚经济一体化，促进共同发展繁荣，走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。

他表示，30年来合作的成就离不开双方积极顺应时代发展潮流，作出正确历史选择。一是相互尊重，坚守国际关系基本准则；二是合作共赢，走和平发展道路；三是守望相助，践行亲诚惠容理念；四是包容互鉴，共建开放的区域主义。

他还引用中国古语“路遥知马力，日久见人心”强调，中国过去是、现在是、将来也永远是亚细安的好邻居、好朋友、好伙伴，中国将坚定不移以亚细安为周边外交优先方向，坚定不移支持亚细安团结和亚细安共同体建设，坚定不移支持亚细安在区域架构中的中心地位，坚定不移支持亚细安在地区和国际事务中发挥更大作用。

习近平还说，中国愿同亚细安把握大势、排除干扰、同享机遇、共创繁荣，把全面战略伙伴关系落到实处，朝着构建更为紧密的中国—亚细安命运共同体迈出新的步伐。

他还对未来的中国亚细安关系提出五点建议，包括共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园和友好家园。

习近平强调，要做地区和平的建设者和守护者，坚持对话不对抗、结伴不结盟，携手应对威胁破坏和平的各种负面因素；要践行真正的多边主义，坚持国际和地区的事大家商量着办。

“中国坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，共同维护地区持久和平，绝不寻求霸权，更不会以大欺小。”

习近平说，中国愿在未来三年再向亚细安提供15亿美元发展援助，用于亚细安国家抗疫和恢复经济，尽早启动中国亚细安自由贸易区3.0版建设，提升贸易和投资自由化便利化水平。

他还说，中国愿进口更多亚细安国家优质产品，包括在未来五年力争从亚细安进口1500亿美元农产品，并将高质量共建“一带一路”，同亚细安提出的印太展望开展合作。

在绿色发展方面，中国愿同亚细安开展应对气候变化对话，加强政策沟通和经验分享；双方应共同推动区域能源转型，加强可再生能源技术分享，加强绿色金融和绿色投资合作。

在抗击疫情方面，中国愿启动“中国亚细安健康之盾”合作倡议，包括再向亚细安国家提供1.5亿剂疫苗无偿援助，再向亚细安抗疫基金追加500万美元，加大疫苗联合生产和技术转让，并将积极考虑疫后有序恢复人员往来。

亚细安轮值主席国文莱上月28日已宣布将把与中国的关系升级为全面战略伙伴关系。

在亚细安宣布此消息的前一天，亚细安也与澳大利亚达成了类似协议。澳洲是首个与亚细安达成全面战略伙伴关系的国家。

路透社当时报道，对堪培拉来说，它早于中国与亚细安达成这项协议是象征性的胜利。