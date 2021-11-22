中国LPR连续19个月持平

中国11月LPR（贷款市场报价利率）连续第19个月持平，且继续追随中期借贷便利（MLF）利率稳势。市场人士认为，报价继续持稳体现稳货币取向不变，且在本月MLF利率不变的前提下，银行机构下调LPR报价动力亦不足。

据路透社报道，中国央行稍早公布的报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，为连续第19个月持平。此前的路透调查显示，本月MLF续做操作利率依旧稳如泰山，利率锚坚守不动，逾九成的受访者仍预期本月LPR报价没有变动可能。

北京一银行交易员说：“MLF不变，LPR变的可能性不大，符合预期，还是稳货币的取向。”

面对史上最高的单月万亿元MLF到期规模，中国央行上周连续第三个月对到期MLF开展了等量平价续做。结合近期逆回购的灵活操作，央行在公开市场的全力维稳，一方面表明维持流动性合理充裕的决心未变，但同时也预示着年内降准概率继续弱化。

市场人士并认为，此次万亿MLF对冲到期，再度明确了央行流动性微调稳总量、结构性政策稳增长和防风险的态度，面对复杂的宏观形势，中国央行稳货币仍不松口，“见招拆招”仍是未来一段时间的政策主线。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。2020年，一年和五年期LPR各下调两次，其中一年期累计下调30个bp，五年期累计下调15bp。

自2019年8月20日起，全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率。LPR报价行按公开市场操作利率（主要指一年期为主的MLF利率）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。