台北上海双城论坛12月1日举办

台北上海双城论坛确定12月1日举办，由于受疫情影响，双城论坛仍比照去年采视讯方式举办。双城论坛定调为，维持两岸城市交流，由台北市长柯文哲及上海市长龚正视讯主持。

据联合网报道，台北市府今天确定双城论坛12月1日登场。市政府表示，为持续推展城市交流，台北、上海双方经过多次沟通后，决定将于12月1日举办“2021台北上海城市论坛”，今年论坛以“新经济新发展”为主题，并就“后疫情时代产业数位转型”、“无围墙博物馆与建筑可阅读”议题规划两场主题演讲。

另外，台北上海也通过视讯交流，相互分享在后疫情时代，如何持续推展产业数位转型，重塑产业经济的新模式，以及如何保存及整合独有的历史文化资产与观光资源，把整座城市打造成为博物馆。

台北市府表示，柯文哲对于两岸城市交流一直秉持“互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解”的原则与务实态度，他认为两岸应该对话交流、累积善意、促进互信。过去两市通过双城论坛的平台，彼此交流和相互学习，已有许多具体的成果，未来也期盼在此良好的基础上，继续推展交流与合作，共同增进两岸人民的福祉。

原定今年6月中就要举行的线上台北上海双城论坛，因疫情影响取消，柯文哲曾表示，两岸交流比断流好，虽然两岸关系紧张，但他还是主张线上举办。他提到，大陆方面的态度也是能办就办，但办不办也不是上海决定，上海也还需要批准。

