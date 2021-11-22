游盈隆：四大公投蓝绿对决有利民进党

台湾的四项公投案将于12月18日举行投票。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，真正会决定公投结果的，还是在于10月27日民进党决定进行蓝绿对决。而从社会上支持绿营及蓝军的比例来看，直觉上，政党对决对民进党有利。

据《中时新闻网》报道，游盈隆21日在政论节目《绿也掀桌》中被问到，公投这件事，民众的意向，真的会因为所谓的意见发表会而被左右吗？

游盈隆认为，看起来是过个场，不是真正的辩论，台湾中央选举委员会应该要办辩论会，辩论会争锋相对，人民才会去看。现在排了20场，但会去看的人肯定不多，他并不是说这些没有用，不过，真正会决定公投结果的，且真正重要的还是在于10月27日民进党决定进行蓝绿对决。

中选会自11月13日起至12月11日为公投案各办理五场意见发表会，总计20场。

游盈隆指出，民进党用政党对决的方式，试图力挽狂澜，主张四个不同意，把四个议题完全绑在一起，就像包裹表决一样，去对抗在野党，他觉得这算厉害。如果被民进党做成了，比如民进党用强大的宣传机制讲“国民党是坏小孩”，而社会上支持绿营及蓝军的比例，他调查过，是二比一，绿是四成、蓝是两成，直觉上，政党对决对民进党有利。

游盈隆指出，这样搞下去，蓝绿对决，会变成是非不明，因一个一个议题的讨论就少了，而一对决，就很容易选择了。游盈隆举例说，两党的对决，就如同有人跳上擂台打拳击，比较轻量级的说要对抗重量级，重量级说好，这样对公投的讨论是不好的，也会模糊这次公投的意涵。