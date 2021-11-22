中国使团：欧盟涉南中国海表态不讲是非

中国驻欧盟使团发言人今天（22日）就欧盟发表涉南中国海声明一事答记者问时说，欧方表态不讲是非，中方对此坚决反对。

欧盟对外行动署21日发表声明，指责中国上周在南中国海拦截两艘前往仁爱礁的菲律宾补给船。

据中国驻欧盟使团官网上的信息，发言人说，针对欧方提到的事件，中国外交部发言人日前已作出明确回应。11月16日晚，菲律宾两艘补给船未经中方同意，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域。中国海警船依法执行公务，维护中国领土主权和海上秩序。目前仁爱礁海域总体平静。中菲双方就此保持着沟通。

发言人说，中方在南中国海的主权和权益是长期历史过程中形成的，符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。南中国海仲裁案违背“国家同意”基本原则，越权审理，在事实认定和法律适用上均存在明显问题。所谓裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。

发言人指，近年来，在中国和亚细安国家的共同努力下，南中国海局势保持总体稳定，航行和飞越自由得到依法保护。域外国家的介入则是损害南中国海和平稳定的最大威胁。欧方表态不讲是非，对维护地区和平稳定带来消极影响。中方对此坚决反对，敦促欧方尊重地区国家间妥处分歧、维护南中国海局势稳定的努力。