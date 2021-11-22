曹德旺回应百亿建大学：有办法解决资金问题

时隔六个多月，“玻璃大王”曹德旺筹建福耀科技大学有了重要进展。

据《新京报》报道，中国福州市人民政府11月20日与河仁慈善基金会签订关于建设福耀科技大学的战略合作框架协议。福耀科技大学正式选址福州，这所应用研究型学府由曹德旺创立的基金会筹建，计划投资100亿元（人民币，下同，约20亿新元）。

曹德旺说，发起设立福耀科技大学有多方面因素，包括目前中国制造业高级管理人才断档的问题、一些培养制造业人才的学科跟不上市场需求和产业发展要求、德国教育模式的启发等。

曹德旺说：“我们的办学方式是模仿欧洲、尤其是德国的办学方式，实行错位办学，瞄向目前制造业人才培养方面存在的短板，培养产业工匠式的领导人才。”福耀科技大学的办学目标是成为中国制造业高级人才的摇篮。

建设一所大学需要长期、大量的资金投入，100亿元的投资远远不够，如何解决未来的资金问题？曹德旺表示，希望学校成为一所全社会共建共办的大学，吸纳和集中全社会的力量，同时也服务于全社会。

他说：“学校未来会接受外部资金的捐助，相信资金来源不成问题。”

值得注意的是，福耀科技大学探索新型公办大学办学模式，其核心是基金会办学方式。对于基金会和学校的关系，曹德旺说：“河仁基金会会对学校的发展提一些建议和要求，但不会参与学校具体的管理和监督，学校还是由政府来管理”。