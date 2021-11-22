云南哀牢山四名失联地质队员均已遇难

四名中国地质调查局的队员在进入哀牢山深处失联整整八天之后，今晨已被找到，均已遇难。

据澎湃新闻报道，记者从云南哀牢山失联人员搜救指挥部获得上述消息。

中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心的四名队员，在11月13日从云南省普洱市镇沅县者东镇进入哀牢山腹地开展野外调查作业时失联。他们中间年龄最小的25岁，最大的32岁，都曾在部队服役，具有野外生存能力。

此次进山他们携带着罗盘、工兵铲、铁锹等工具和干粮、矿泉水等约一天半的口粮。

按计划，四名队员从哀牢山腹地，翻过山脉到达玉溪市新平县完成预定任务，计划于13日当天下午或14日上午下山，但一去不复返，并失去了联系。

接报后，普洱市和玉溪市分别成立救援指挥部，组织开展搜救。在八天的搜救过程中，累计投入救援人员4350余人次，搜救范围沿着哀牢山西南、东北、正北三个方向延伸覆盖至普洱市镇沅县、玉溪市新平县、楚雄州双柏县地域的哀牢山原始森林。

位于云贵高原、横断山和青藏高原南缘三大地理区域结合部的哀牢山自然保护区，地跨云南省普洱市、玉溪市、楚雄州三地（市、州）的镇沅、景东、新平、双柏、楚雄五个县（市）。其中，镇沅县境内面积达13.5万亩，海拔3166米的哀牢山主峰在新平县境内。