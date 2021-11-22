台远东集团在大陆被罚 被指苏贞昌背后金主

台湾远东集团在中国大陆的投资企业因违反环保等相关法规，被大陆相关部门罚款及追缴税款，并被收回闲置建设用地。

据新华社报道，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为，依据国家法律法规对涉事企业采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回该企业闲置建设用地。

报道称，远东集团涉事企业承认存在违法违规事实，已缴纳或正按程序缴纳罚款及税款。查处违法违规问题仍在进行中。

另据台湾《联合报》报道，台湾经济部长王美花证实，远东确实被大陆认为环保税务等有问题而受处罚，目前回报九成以上都已改善，到年底前改善完毕。

对于是否有办法通过两岸协商机制协助，王美花说，会了解相关状况看远东公司是否有需要协助。

大陆国台办本月5日将台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮列为“台独顽固分子”，与其关联的企业和金主也被示警。

当时就有分析指出，大陆此举将使在大陆赚钱的台商不敢公开捐助台独人士，其中苏贞昌受冲击最大，一旦金主断了奥援，他的女儿、现任民进党立委苏巧慧和苏系子弟兵的选举资金将缩水，而选举是必须靠资金活水。

远东集团在大陆投资纺织、水泥及运输等多个行业，据数读政治献金3.0的资料显示，苏巧慧2016年第一次参选就拿到2039.8万元（新台币，99万新元）捐款，其中有19家公司赞助，其中就包括远东集团的200万。

此次远东在大陆被罚，在台湾引发大陆是否有针对性地拿台湾大企业开刀的疑虑，王美花今天回应称不了解细节，就尊重公司，看公司怎么说明。

台湾工商协进会理事长林伯丰则认为，应该只是个案，也不会影响台商在大陆的投资意愿。

林伯丰说，包括远东集团在内，台商在大陆的投资都有请两岸的会计师、律师做评估与财报审核，对于传出违法的消息还要详细再了解，但相信这些都可以改善获得通过。

林伯丰认为，大陆希望以和平方式统一，台湾则希望维持现状，不至于影响台商在大陆的投资。

他还说，市场在哪里，就应该到哪里投资，投资应以市场来评估，而不是以信任度来评估，大陆的投资环境还是优于东南亚，如果两岸关係改善，海基会、海协会能恢复制度性协商，对台商在大陆投资的保障与意愿都会提高。

远东集团目前尚未回应在大陆被罚款的情况，远东旗下的亚洲水泥则称，目前还在了解状况。

