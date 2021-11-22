康美药业独董被重罚 中企掀起独董辞职潮

在康美药业五名独董合计被罚数亿美元后，中国上市公司迎来了一波独立董事辞职潮。

据彭博社报道，广州市中级人民法院11月12日裁定，康美药业部分高管及外部会计师对财务报表造假负有责任，需共同赔偿投资者损失25亿元人民币（约5亿美元）。此后，至少已有20家沪深上市公司的独立董事辞职。

根据交易所公告，康美的五名独立董事各自需承担5％至10％的连带赔偿责任，相当于1.23亿至2.46亿元人民币。他们从公司获得的年薪不到20万元人民币 。

民事诉讼中要求独立董事承担赔偿责任的情况在中国非常少见。在中国监管机构对从科技到教育等行业的民营企业展开整顿之际，这波辞职潮凸显企业高管日趋谨慎。

中国证监会表示支持法院对中国最大欺诈案之一的裁决。在此案中，康美原董事长也被判处12年有期徒刑。证监会在年中会议上就曾表示会对市场不当行为“零容忍”。

康美药业2019年披露，公司使用不实单据和业务凭证造成货币资金多计43亿美元。一位律师认为，这在中国是前所未有的。该公司承认公司治理和内部控制存在重大缺陷。

大多数公司在近期公告中均表示独立董事是因个人原因辞职的。有些公司甚至因此无法达到董事会成员中至少要有三分之一是独立董事的要求。

此前，中国2013年颁布禁令，禁止党政领导干部在企业兼职。然后在2016年，这一禁令扩展到教育部门，瞄准了在上市公司担任独立董事的学者。据当地媒体报道，康美的五位独立董事中有四位在国内大学任教。