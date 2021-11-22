人人影视字幕组负责人侵权被判42个月

上海市第三中级人民法院今天（22日）审理了“人人影视字幕组”负责人梁永平涉嫌侵犯著作权罪一案，并当庭作出一审判决，以侵犯著作权罪判处梁永平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币150万元（32万新元）；违法所得予以追缴，扣押在案的供犯罪所用的本人财物等予以没收。

据新华社报道，法院经审理查明，自2018年起，梁永平先后成立武汉链世界科技有限公司、武汉快译星科技有限公司，指使员工开发“人人影视字幕组”网站及客户端，从境外网站下载未经授权的影视作品，翻译、制作、上传至相关服务器，通过所经营的“人人影视字幕组”网站及相关客户端向用户提供在线观看和下载服务。

经审计及鉴定，“人人影视字幕组”网站及相关客户端内共有未授权影视作品3万2824部，会员数量共计约683万。

期间，梁永平以接受“捐赠”的名义通过涉案网站及客户端收取会员费；对外招揽广告并收取广告费用；对外销售拷贝有未授权影视作品的移动硬盘。

经审计，自2018年1月至案发，通过上述各渠道，非法经营额总计人民币1200余万元。2021年1月6日，梁永平在其居住地被公安人员抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。

上海三中院经审理认为，梁永平以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人作品，属于有其他特别严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪，依法应予惩处。