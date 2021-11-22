中国加大帮扶中小企 拟出台惠企接续政策

为进一步加大中小企业纾困力度，减轻企业负担，中国国务院办公厅印发通知称，加大纾困资金支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金；进一步推进减税降费，制造业中小微企业按规定延缓缴纳2021年第四季度部分税费，研究适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，持续清理规范涉企收费，确保政策红利落地。

据中国政府网报道，中国国务院办公厅提出，加大信用贷款投放，按规定实施普惠小微企业信用贷款支持政策。对于受新冠肺炎疫情、洪涝灾害及原材料价格上涨等影响严重的小微企业，加强流动资金贷款支持，按规定实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策。

同时，推动缓解成本上涨压力，加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为；加强用电保障，加强电力产供储销体系建设，科学实施有序用电，合理安排错峰用电，保障对中小企业尤其是制造业中小企业的能源安全稳定供应。

支持企业稳岗扩岗，落实失业保险稳岗返还及社保补贴、培训补贴等减负稳岗扩就业政策，支持中小企业稳定岗位，更多吸纳高校毕业生等重点群体就业；促进大型企业扩大向中小企业采购规模。搭建政银合作平台，开展中小企业跨境撮合服务。

路透社分析指出，中国总理和央行最新货币政策报告对于国内经济的看法，不约而同都删去了“稳中向好”，总理重申经济出现“新的下行压力”，央行也称“保持经济平稳运行的难度加大”。结合近期其它政策表态来看，表明政策天平的变化可能已经开始。

事实上，货币政策结构性宽松下半年已经启动，央行9月新增3000亿元人民币（640.01亿新元）支小再贷款额度，11月备受关注的碳减排支持工具亦揭开面纱，此外还有2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，以及2000亿元再贷款额度支持区域协调发展等等。