国台办发言人：绝不允许“台独”支持者吃饭砸锅

针对台湾远东集团在大陆的投资企业因违法违规被查，中国大陆国台办发言人朱凤莲回应称，大陆欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展，但绝不允许支持“台独”的人在大陆赚钱，干“吃饭砸锅”的事，间接证实远东集团是因支持被指为“台独顽固分子”的苏贞昌而被查。

据人民日报客户端消息，有记者向国台办提问，上海、江苏等省市执法部门对台湾远东集团在当地投资企业存在违法违规行为进行了查处，近日国台办公布台独顽固分子清单，并表示依法对台独顽固分子及其关联企业和金主实施惩戒，这两件事有无关联?

朱凤莲回答说，台湾远东集团在上海、江苏、江西、湖北、四川等地的化纤纺织、水泥企业存在一系列违法违规行为，有关部门依据国家法律法规对其采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回该企业闲置建设用地。查处违法违规问题仍在继续。

她接着说，台独顽固分子谋“独”言行恶劣，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。

她说：“需要指出的是，我们欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展，将继续依法保障台胞台企的合法权益,但绝不允许支持‘台独’、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干‘吃饭砸锅’的事。”

她呼吁广大台商台企明辨是非，站稳立场，与“台独”分裂势力划清界限，以实际行动维护两岸关系和平发展。

本月5日，国台办点名现任台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮列为“台独顽固分子”。朱凤莲当时并表明，将禁止台独顽固分子本人及家属进入大陆和港澳，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，“绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利”，以及其它必要的惩戒措施。同时，将对台独顽固分子追究刑事责任，终身有效。

当时就有分析指出，苏贞昌将受冲击。舆论也点名远东集团是2016年台湾立委选举的五大金主之一，当年曾向苏贞昌的女儿、苏巧慧捐出200万元（新台币，9万8000新元）政治献金。