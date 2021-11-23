美国据悉将与中国等联手释放石油储备

知情人士透露，美国总统拜登准备最早周二宣布与包括中国在内的几个国家一起释放战略石油储备。

据彭博社报道，美国可能与印度，日本和韩国一道行动，这将是主要石油消费国有史以来第一次联手遏制油价飙升。据此前报道，在美国向中国提出联合释放储备油的请求仅几天后，中国表示正在组织投放国家储备原油的工作。

一位知情人士称，局势仍在发展之中，计划可能会发生变化，但美国考虑逐步释放超过3500万桶原油。

美国能源部的代表未立即回复置评请求。白宫一位发言人表示，尚未就投放储备油事宜做出决定，美国一直在与其他国家保持联系，正考虑一系列抑制油价的选项。

知情印度政府官员周一称，印度尚未就紧急石油库存的释放时间和数量做出决定，将与其他主要消费国协调步调。

据悉如果全球四大石油消费国协调释放战略石油储备，OPEC及其盟国可能会重新评估石油增产计划。

总部位于利雅得的国际能源论坛秘书长Joseph McMonigle周一发布声明称，“如果石油消费国释放储备油或新冠疫情恶化，OPEC+可能会改变其增产计划”。

1月交割的西德克萨斯州中质油期货上涨1％至每桶76.69美元。纽约商业交易所上午11:03，油价从10月底的高点回落，因市场猜测美国和其他国家将释放石油储备。

白宫宣布拜登将于周二就经济和打击通胀问题发表演讲。