台2400亿新台币海空战力提升草案今将表决

台湾立法院长游锡堃昨天（22日）下午召集台湾朝野党团，就提升海空战力相关条例草案的五条关键条文进行协商。不过朝野激辩后仍无共识，将交付立法院处理，预计今天表决完成三读。

综合联合报和中时新闻网报道，此次条例草案攸关八项采购项目、五年2400亿元（新台币，约117亿新元）经费等五条关键条文。昨天的协商中，两党团对于采购项目、是否采取限制性招标等条文仍未得到共识。

由于国民党团质疑量产导弹的中科院不受立法院实质监督，对特别条例有所保留。

根据国民党修正动议，除了将条例名称改为“陆海空战力提升采购计划特别条例”草案，并将行政院版所提，采购岸置反舰导弹系统等八项目，修改为采购鱼叉岸防导弹等12项项目。另外，国民党提议将“采限制性招标”等条文删除，改为应依照“国防产业发展条例”规定办理。

民进党团柯建铭质疑，国民党团提出的修正动议，将原本编列在中央政府总预算的科目，挪移到特别条例中，把特别条例原本想采购的项目放入总预算中，这违反了释字第391号解释，也造成责任政治无法落实。

民进党立委蔡适应说，特别条例有落日条款，设在2026年底，但国民党团提出的修正动议中，有很多采购项目是要到2030年才会完成，这就会超过条例规定的施行期间。

台湾国防部长邱国正说，条例名称写的海空战力，讲的不是军种，而是制空、制海，如果把陆军加进去，可能会造成误会。他也称，对于预算编列，一定会按照财政纪律，国防部严阵以待，也一定会尊重法规，不让舞弊情事发生。

历经两个多小时讨论，朝野党团立委对五条原保留条文无法取得共识，游锡堃说，全案于今天立法院处理。

台湾立法院外交及国防委员会、财政委员会联席会议于10月6日初审通过行政院所提“海空战力提升计划采购特别条例”草案，以应对大陆武力威胁。行政院经与民进党商议，基于提升海空战力有急迫性，将力拚立院本周结束前三读过关。