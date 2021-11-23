台蓝绿阵营皆获远东集团政治献金捐赠

台湾公司远东集团在中国大陆被开罚后，外界揣测大陆是对绿营金主开铡，但台湾媒体报道，远东集团长期在选举期间向蓝绿政治人物捐赠大额政治献金。

据台湾联合新闻网昨天（22日）报道，远东集团过去被视为偏蓝，资助的政治人物以蓝营居多，而近年监察院公开的资料显示，远东集团资助对象蓝绿都有，其中资助2016年立委选举候选人多达50人，且包含蓝绿及小党，但金额多寡不同。

报道引述公开资料称，远东集团在2016年为立委候选人提供的最高资助是200万元新台币（9万8200新元），对象包括民进党籍的陈明文、柯建铭、叶宜津及苏巧慧，国民党籍则有廖正井、孙大千、李庆华、江惠贞及郝龙斌，无党籍立委候选人杨实秋也获得200万元新台币资助。远东集团当年至少捐输蓝绿政治人物将近5300万元新台币，堪称政治献金最大金主。

远东集团在2018年再度资助蓝绿县市长候选人。监察院资料显示，当时是国民党籍台中市长候选人的卢秀燕获300万元新台币，民进党籍新北市长候选人苏贞昌获200万元新台币，国民党籍的新北市长候选人侯友宜也获500万元新台币。知情人士估计，远东当时总共捐输蓝绿政治人物超过2000万元新台币。

至于2020年选举，远东集团也资助立委及总统候选人，其中最大笔是捐给国民党总统候选人韩国瑜1000万元新台币。公司也捐钱给蓝绿立委候选人，共约40人，其中获捐款的民进党立委候选人几乎涵盖各派系，但这一次不包括苏巧慧。已揭露的公开资料显示，公司共向蓝绿政治人物捐了约6000万元新台币。

监察院公布的2020年立委选举政治献金名目显示，远东集团捐给国民党候选人14位、民进党候选人31位，绿营最多。在远东集团于中国大陆被开罚后，外界揣测大陆是对绿营金主开铡。

台湾远东集团因在环保、土地利用等方面存在违法行为，在中国大陆被开罚合计8862万元人民币（约1890万新元），并限期整改。大陆国台办在之后说，台商台企要与台独势力划清界限。

大陆国台办本月5日将台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮列为“台独顽固分子”，与其关联的企业和金主也被示警。有分析指出，大陆此举将使在陆台商不敢公开捐助台独人士，其中苏贞昌受冲击最大，如果金主断了援助，他的女儿、现任民进党立委苏巧慧和苏系子弟兵的选举资金将缩水。

台湾新闻网站“读+”旗下平台“数读政治献金3.0”的数据显示，苏巧慧2016年第一次参选就拿到2039.8万元新台币捐款，19家赞助公司中，就包括远东集团的200万元新台币。

台湾朝野立委认为，大陆不见得是为哪个阵营开刀。民进党立委罗致政指出，远东集团向来都捐政治献金给蓝绿，没必要贴上“绿营金主”“蓝营金主”等政治标签，不必随中国大陆起舞，直接对号入座，反而让中国大陆的恫吓计划成功。罗致政称，政治献金依照合法正常程序申报，是民主地区的运作方式。

国民党立委李德维建议大陆官方把相关违规事证说明得更明确，不要让外界认为是具有针对性，并说远东在台湾是知名企业，董事长徐旭东对蓝绿政治人物都很熟悉，到底是什么状况，仍有待进一步了解。他认为，台商到全球各地经商当然要遵照当地法令，而不只是在对岸。

时代力量立委陈椒华则说，从远东集团的政治献金纪录来看，公司几乎是蓝绿通吃，而且远东集团在台湾的环保纪录本来就不佳，被政府裁罚金额及次数在台湾境内业界的名次也排在前面。

