中国网信办：统一标准严防违法失德艺人“曲线复出”

中国国家互联网信息办公室发布加强网上娱乐明星网上信息规范相关条例，提出建立负面清单，以禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作等内容。

据中国网信网消息，中央网信办于10月26日发布《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求，从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制等四个方面提出15项具体工作措施，力求有效规范娱乐明星网上信息。

《通知》说，近年来网上泛娱乐化倾向、低俗炒作现象屡禁不止，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化冲击主流价值观，一些网上有关明星的宣传信息内容失范，绯闻八卦占据网站平台头条版面、热搜榜单，占用大量公共平台资源。

《通知》要求，严把娱乐明星网上信息内容导向，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。

《通知》按照信息内容属性、影响作用等因素，将娱乐明星网上信息划分为演艺作品、个人动态、商业活动、公告、公益、权威发布等六种类型，针对网站平台首页首屏、热门推荐、热搜榜单等重点环节提出明确要求，以进一步规范娱乐明星网上信息呈现。

针对网络平台上的相关账号管理，《通知》要求，加强对明星、经纪公司、粉丝团、娱乐类公众账号、MCN机构等账号和主体的管理，从源头上规范娱乐明星网上信息，同时要求网站平台建立健全涉娱乐明星网上舆情监测、处置和引导机制。

《通知》强调，要严格违法失德明星艺人账号管理，对违法失德明星艺人采取联合惩戒措施，全网统一标准，严防违法失德明星艺人转移阵地、“曲线复出”。

《通知》还对娱乐营销账号及其所属MCN机构作出管理规定，对于有组织或批量发布涉明星不实爆料、恶意抹黑、拉踩引战等信息，或进行刷量控评、恶意营销炒作的娱乐类公众账号，从严处置处罚。