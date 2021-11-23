英媒：中国高超音速武器在南中国海上空发射导弹

中国今年7月进行的高超音速武器试验，包含了一项技术突破，使该武器能够在以至少五倍于音速的速度接近目标时发射导弹，此前没有任何国家展示过这种能力。

《金融时报》昨天引述知情人士称，这一技术突破令五角大楼的科学家猝不及防：该技术让一架高超音速滑翔飞行器——一种可携带核弹头的机动航天器——在南中国海上空大气层中飞行的过程中发射了另一枚导弹。

据报道，军事专家正在试图了解中国如何发展出这一技术。有部分专家认为，这是一种反制措施，用来摧毁导弹防御系统以防高超音速武器被击落。

不过，中国外交部发言人赵立坚昨天被问及此事时重申，上述试验只是一次例行航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。他并说：“航天器返回前分离的是航天器配套装置，在陨落大气层的过程中烧毁解体。”

另据中国官媒《环球时报》报道，航天专家黄志澄表示，放眼世界，具备发射导弹的能力的高超音速战机目前都处于概念研究和初步试验阶段，西方国家不断渲染中国高超音速武器的威胁，实为为自身高超武器的研发要钱。

《金融时报》早前报道，中国军方今年夏季进行了两次高超音速武器试验。尽管中国称那是例行航天器试验，但美国国防部和情报部门仍感震惊，因为中国展示了美国还没具备的全新能力。

另据美国有线电视新闻网（CNN）上个月28日报道，美国参谋长联席会议副主席海滕上将此前在美国国防作家协会主办的圆桌会议上警告，中国军队正以“惊人”速度发展实力。

他说：“中国的前进速度惊人......如果我们不做点什么来改变现状，他们的前进速度和发展轨迹将会超越俄罗斯和美国。这将会成真。所以我认为我们须要做些什么。”

海腾也透露，中国在过去五年里“进行了数百次”高超音速武器测试，而美国仅进行了九次这类试验。“这并不意味着我们在开发高超音速武器方面不够快速，而是反映了双方途径截然不同。”海腾已在本月19日卸任。

美军参谋长联席会议主席米利上个月底接受彭博电视专访时也说，中国近期进行的高超音速武器测试“非常令人担忧”，并将之与当年前苏联发射首颗人造卫星相提并论。

米利也认为，在未来10年、20年乃至25年，美国最大的地缘战略挑战无疑是中国。