中国手机引领快充竞争 比iPhone快五倍

中国智能手机企业正在竞相开发快速充电技术。据报，小米在今年秋季上市的旗舰机型上配备自主技术，与美国苹果的iPhone等相比，将充电速度提高至5倍。

据日经中文网报道，11月初在日本上市的小米旗舰机型“Xiaomi 11T Pro”，配备了成为市售智能手机中最大容量的5000 mAh（毫安时）的电池，仅17分钟即可充满电。

配合附带的充电器使用的话，支持最大输出功率120瓦的充电。苹果近年来并未给iPhone附带充电器，但截至提供充电器的2019年的最大输出功率为5至18瓦。据报道，最新的iPhone13系列支持采用“20瓦以上”充电器的高速充电。

小米此前充电器的最大输出功率为67瓦，最新机型进一步将充满电所需的时间缩短至不到一半。充电速度受到测量时的环境等多种因素影响，难以单纯比较，但如果根据性能参数进行比较，与iPhone13系列相比，能以五倍以上的速度充电。

此外，一直加强摄像头功能的中国欧珀（OPPO）近年来也在加快充电相关研究。OPPO的一部分智能手机附带的最新款充电器通过自主零部件的采用等，将充电时的电力损耗降至1％左右。最大输出功率为65瓦。计划今后开发125瓦的充电器。据报充满电所需的时间将从目前的分40分钟缩短至约20分钟。

125瓦的充电器已发布试制品，但该公司负责人表示，在支持的电池的设计等方面存在课题。如果为了能承受快速充电而确保安全和结实，电池将变厚，重量也将增加。为了不损害易用性，将为迈向实用化而加快保持平衡的设计开发。

世界智能手机供货量全年达到约13亿部，但普及告一段落，近年来市场明显触及天花板。超高清OLED显示屏、配备多个镜头的摄像头、高速通信标准“5G”等高功能在中等价位机型上也开始配备，需要形成新的差异化的功能。其一就是快速充电技术。

日经中文网也指出，世界的数据通信量持续增加。据瑞典大型通信设备商爱立信预测，经由移动产品的数据通信量2021年与10年前的2011年相比将增至280倍以上的每月65.8EB(Exabyte，艾字节)。处理的数据量和利用时间也增加，为了应对这种趋势，电池也迈向大容量化。正在提高快速充电的需求。