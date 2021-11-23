阜兴案一审宣判：集团被罚21亿 董事长总裁获无期

曾领中国证监会2020年“1号罚单”的“阜兴系”私募机构非法集资、操纵证券市场系列案迎来最终审判。上海市第二中级法院周一（22日）公开宣判，阜兴集团犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被判处罚金共21亿元（人民币，下同，约4.5亿新元）。

综合21财经网和路透社报道，上海二中院微信公众号发布的新闻稿并称，董事长朱一栋和总裁赵卓权两人均获无期徒刑，剥夺政治权利终身，并分别被判处罚金1500万元和800万元。其余被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪判处三年至16年不等的有期徒刑及相应财产刑。

上海二中院的新闻稿显示，2014年9月起，被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟、王源、余亮等人，向社会公众非法集资。至2018年6月，阜兴集团非法集资共计565亿余元，案发时未兑付本金共计218亿余元。

其间，被告单位阜兴集团和被告人朱一栋、朱成伟等人集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖“大连电瓷”股票，影响证券交易价格或者证券交易量，操纵证券市场，情节特别严重。

阜兴案曾备受市场关注，不仅是由于该案涉及人数多、涉及资金规模大，更是由于该案是合法备案的私募基金爆雷。实控人朱一栋曾逃窜多国，2018年8月底被警方跨国缉拿归案。

公开资料显示，阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团。该集团旗下主要控制着上海西尚投资、上海意隆财富、上海郁泰投资、易财行财富等四家私募机构。2018年6月底，意隆财富公司人去楼空，高管失联，阜兴案由此爆发。