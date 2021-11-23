百度授权赛诺菲将其算法用于疫苗开发

中国科技巨头百度周一（22日）宣布，已将其信使RNA（mRNA）序列设计算法授权给法国制药公司赛诺菲（Sanofi），用于疫苗和治疗产品的设计。

综合路透社和智通财经报道，百度与赛诺菲达成协议，将百度的mRNA设计优化平台LinearDesign整合到赛诺菲的产品设计管道，这是百度首次与全球主要制药商达成此类商业协议。

路透社引述百度领导该项目的科学家黄亮报道说，当赛诺菲使用百度算法发现的任何mRNA疗法或候选疫苗进入临床试验时，百度将获得“里程碑式”的专利技术付款。

他说，“这项协议包括里程碑的技术付款，表明了赛诺菲公司对用百度算法开发的候选药物进入临床试验并推向市场有很大信心。”不过他拒绝透露这笔交易的规模。

黄亮还说，百度的算法旨在提供大量优化的mRNA序列，并且有早期迹象表明它可能比标准算法更适合疫苗和治疗药物的研发。

赛诺菲公司是一家法国跨国制药公司，总部设在法国巴黎，截至2013年，按处方药销售额计算是世界第五大制药公司。该公司在冠病大流行之前是世界上最大的疫苗制造商之一，但在开发针对冠病疫情的mRNA疫苗方面被竞争对手辉瑞和莫德纳超越。

今年9月，赛诺菲停止了自己的mRNA冠病疫苗试验，转而专注于与葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的合作，将一款重组蛋白候选冠病疫苗推向市场。赛诺菲公司表示，它将把其mRNA资源集中在其他传染病和有强烈需求但仍未满足的治疗方法上。

百度与赛诺菲公司的协议是将百度的信使RNA（mRNA）设计优化平台LinearDesign整合到赛诺菲的产品设计管道。根据该协议，赛诺菲公司将利用LinearDesign平台为人类治疗和预防用途的mRNA序列的优化作出贡献。这项协议标志着百度利用其在计算生物学方面的优势，在冠病疫情之外的现实世界制药实践中优化mRNA疫苗和治疗设计的一个里程碑。