美军舰再穿台海 大陆军方称全程抵近跟监

美国军舰今天（23日）再度途径台湾海峡，为今年第11次穿越台海。大陆军方批评此举制造安全风险，破坏地区稳定。

综合路透社和联合新闻网报道，美国海军称，“米利厄斯号”（Milius）驱逐舰依据国际法，例行通过台湾海峡的国际水域。

美国海军公布，此举展现美国对自由开放印太地区的承诺，美军在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。

解放军东部战区新闻发言人施毅则通过微信公布，东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒。施毅说：“战区部队将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

外交部发言人赵立坚则在例行记者会上指美国军舰在台湾海峡炫耀实力、滋事挑衅，这不是对什么自由开放的承诺，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，并呼吁美国停止寻衅滋事、越线玩火，多为地区和平与稳定发挥建设性作用。

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”今天也在微博公布卫星照片，显示米利厄斯号自南向北穿越台湾海峡，解放军一艘054A型护卫舰则在米利厄斯号后面不远处，对该驱逐舰进行跟踪监视，但时间是昨天上午10时许。

卫星照片显示，米利厄斯号自南向北穿越台湾海峡，解放军护卫舰则在米利厄斯号后面不远处，对该驱逐舰进行跟踪监视。（“南海战略态势感知”微博账号）

台湾国防部则在新闻稿中公布，一艘美国军舰经台湾海峡由南向北行驶，台湾军方在军舰北驶期间，全程掌握周边海、空域相关动态，并说状况正常。

美国杜威号驱逐舰与加拿大温尼伯号护卫舰上个月共同航经台湾海峡。解放军东部战区回应时批评美加勾连挑衅，严重危害台海和平稳定。中国外交部也要求美国改弦更张，纠正错误，同时警告加拿大不要为他人火中取栗，甘当帮凶。

中国军事评论员宋忠平早前接受《联合早报》采访时分析，美国打出“盟国牌”，通过与盟友军舰共同穿越台海加大挑衅力度，不断在台湾问题上给中国大陆出难题。

他认为，解放军仅凭威慑已无法阻吓台独势力及美国等域外国家，未来料将升高军事压力，派更多战机飞入台湾防空识别区，还会加大多军兵种联合演练力度，以验证对台作战预案。

中国大陆国家主席习近平上周与美国总统拜登举行视频会晤时，便向拜登严正表明对台湾问题的立场与底线。习近平说，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。他严厉警告，这一趋势是在玩火，玩火者必自焚。

习近平也说，大陆是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。“但如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。”