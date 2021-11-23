台枪击案嫌犯逃至厦门 台警请大陆协助抓捕

台湾新北市新店区一名何姓男子昨天（22日）早上遭枪手连开四枪身亡，震惊全台。警方搜查后发现，枪手已逃离台湾，搭机飞往中国大陆，台湾刑事警察局已启动两岸合作打击犯罪机制，商请大陆公安协助抓捕嫌犯遣返。

综合台湾《联合报》、《自由时报》及ETtoday新闻云报道，据警方消息，受害人何某昨天早上载孩子上学后独自一人回家，途中遭到不明男子从背后连开四枪，后颈中弹，当场毙命。邻居听闻枪响后出门查看，发现何某已无生命迹象，经送医院宣告不治。

警方消息指，枪手对受害人的作息相当了解，可能是熟识的人，受害人何某曾在2015年卷入制毒案，是否为相关纠纷引起仇杀，仍待调查。

经过警方追查，枪手身份是32岁黄姓男子。黄某计划相当缜密，警方调阅监视器以车追人，发现黄某犯案后多次制造断点。

黄某昨天早上8点13分杀害何某后，立刻开车下山，前往新店宜家（IKEA）弃车后变装，随即搭乘计程车至北市龙山寺捷运站。黄某在那里进行第二次变装，随后再转搭计程车至桃园机场后出境。

黄某在抵达桃园机场后，将作案枪支、身上的衣物等物品，丢弃在航厦联外道路水沟内，再搭乘中午12点的班机离台，前往大陆。

据了解，黄某目前在厦门某隔离酒店隔离中，他昨天搭机的班次也曝光，他中午12点抵达桃园机场第2航厦报到后，搭乘下午2点4分的厦门航空出境。

台湾刑事局称，已接到新北市警方请求，透过刑事局两岸科向大陆公安部提出申请，协助抓捕嫌犯并押回台湾，但目前大陆方面尚未回应是否已抓人。

据报道，根据过往经验，大陆公安都是在决定将人遣返台湾时，才会通知台湾刑事局准备接人，侦办过程中不会向台方透露是否抓到人。目前两岸正陷冰点时刻，能否顺利将枪手遣返台湾归案仍待观察。