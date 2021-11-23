谈远东被罚 台工总秘书长：政治环保应分开

针对台湾远东集团因环保等原因在中国大陆被开罚，台湾工业总会（简称台湾工总）秘书长蔡练生今天呼吁大陆“政治归政治、环保归环保”，并称不应动辄将事情牵扯政治。

远东集团因在环保、土地利用等方面存在违法行为，在中国大陆被开罚合计8862万元人民币（约1890万新元），并限期整改；大陆国台办昨晚以发言人朱凤莲答记者问方式表明，绝不允许支持台独的人在大陆赚钱，干“吃饭砸锅”的事，台商台企要与台独分裂势力划清界限。台湾媒体报道称，这间接承认远东被裁罚背后牵涉政治。

蔡练生就此说，台湾工总一直宣导台商海外投资要遵守当地法规，包括环保、劳工等等法令，但台湾工总不愿意看到将环保或法令议题牵涉政治的行为。

据中央社报道，蔡练生表示，台湾是多元社会，也有许多政党，作为企业家要广结善缘，加上为了公司经营、保护企业等原因，都会跟政治人物有所来往，且几乎不分党派。他并说，若仅因此就将其视为“台独金主”，是认知错误，大陆对此应该更为审慎。

蔡练生也提到，过去大陆在环保议题时一视同仁，“限电大家一起限”。因此他呼吁“政治归政治、环保归环保”，并称如果动辄操作“台独”议题，可能在台商间形成寒蝉效应，也可能减少台商在大陆的投资意愿。

台湾工总是目前台湾最重要也是最大的工商团体，会员数超过10万家。

