中国江苏沭阳发文规范养犬行为

发生在中国河南省安阳市的“狗咬人”事件闹得沸沸扬扬之后，江苏省宿迁市沭阳县发文规范城区养犬行为，每户限养一只小型观赏犬，禁养列入目录的烈性犬、大型犬。

据澎湃新闻报道，沭阳县政府常务会审议通过并公布将于12月20日起施行的《沭阳县城区养犬管理办法》（以下简称《办法》），禁养的大型犬、烈性犬标准和名录由公安部门会同农业农村部门确定并公布。

《办法》警告，若超出限养数量，以及饲养烈性犬、大型犬的，将依据《宿迁市文明行为促进条例》责令限期改正，对拒不改正的处以500元至2000元（人民币，约107新元至428新元）罚款。

《办法》规定，不得携带犬只乘坐除小型出租汽车、载客三轮车外的公共交通工具，乘坐小型出租汽车、载客三轮车时需得到驾驶人员的同意，并为犬只佩戴嘴套、或装入犬袋、犬笼。

另外，《办法》还规定，携带犬只乘坐电梯应避开高峰时段，并为犬只佩戴嘴套或装入犬袋、犬笼。社区居民委员会、业委会也可根据情况确定禁止携犬搭乘电梯的时间。

携带犬只外出，应当为犬只挂免疫证明、束不超过两米长的牵引带，并主动避让老年人、残疾人、孕妇和儿童。

今年9月20日，安阳市年近八旬的耿女士在小区散步时被两只大狗咬伤，大狗男主人为安阳市市场监管综合行政执法支队正科级专员王新刚，对方起初坚决否认狗咬人。在两个月的时间，媒体与当事人多次举报无果，最后因《小莉帮忙》栏目主持人无奈落泪得到舆论关注，事件才得以解决。