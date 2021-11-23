大陆远东控股澄清与台远东集团无关：支持收复台湾

为了避免外界混淆，大陆远东控股集团昨天发出声明澄清，该公司与台湾远东集团无任何关联，并称“坚决支持早日收复台湾”。

台湾远东集团因在环保、土地利用等方面存在违法行为，在中国大陆被开罚合计8862万元人民币（约1890万新元），并限期整改；大陆国台办昨晚以发言人朱凤莲答记者问方式表明，绝不允许支持台独的人在大陆赚钱，干“吃饭砸锅”的事，台商台企要与台独分裂势力划清界限。台湾媒体报道称，这间接承认台湾远东集团被裁罚背后牵涉政治。

随后，有不少大陆网民误将该公司，与总部位在江苏宜兴的大陆远东控股集团联系在一起，以为“两家公司是一样的”，纷纷在网上点名批评大陆远东控股集团。

对此，大陆远东控股集团昨天在官方微博发出声明澄清：“我司注意到部分网友及媒体误将‘远东控股集团’与‘台湾远东集团’混淆，在此声明我司与‘台湾远东集团’无任何关联。”

大陆远东控股集团在声明中说，公司创始人蒋锡培曾任中共十六大代表，江苏省第十一次党代会代表，江苏省第十一届、十二、十三届人大代表。“36年来远东控股集团秉承‘创造价值、服务社会，共建共享安全绿色美好生活’的初心使命愿景，始终与党同心、与国同频、向上向善、为国争光、为民谋利。”

大陆远东控股集团也在声明中强调，坚决拥护中国大陆采取一切措施捍卫国家主权、领土及人民利益、发展环境，坚决支持早日收复台湾。

据大陆远东控股集团官网介绍，公司创建于1985年，前身为江苏宜兴市范道仪表仪器厂，现为“亚洲品牌500强”、“中国企业500强”等。目前公司年营业收入近500亿元（人民币，下同，约100亿新元），品牌价值898.98亿元，员工近1万人。

