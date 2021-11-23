菲律宾总统候选人拉克森登中业岛宣誓主权

菲律宾总统参选人拉克森（Panfilo Lacson）本月20日登上位于南中国海的中业岛，以宣誓主权。

据《菲律宾每日询问者报》昨天报道，也是参议员的拉克森20日搭乘飞机前往位于南中国海的中业岛（Thitu island，菲律宾称派格阿萨岛，Pag-asa），竖立菲律宾国旗宣誓主权。他除了以参议员国防安全委员会主席身份听取军方简报，还与岛上居民和菲律宾武装部队人员对话，了解他们对南中国海议题的看法。

拉克森搭乘飞机前往中业岛途中，中国海军透过无线电警告他的飞机正接近中国军事警戒区，要求他们立即离开，并称他们的举动不友好且危险。

拉克森在22日的声明中称，“这是我的国家，任何国外武装力量都不能让我离开。”此前21日，他在推特发文称，中国海军无权驱逐他们的飞机。

拉克森还说，当他们登上中业岛时，收到了一条“不寻常”的短信，上面写着“欢迎来到中国”。

在拉克森登上中业岛之前，中国海警在本月16日曾对两艘在仁爱礁（Second Thomas Shoal，菲律宾称阿云津礁，Ayungin）向军事人员运送补给的菲律宾船只进行封锁并发射水炮。

对此，拉克森称这起事件“完全不可接受，对于我们参与补给任务的人来说，甚至是可悲的。”

中业岛位于南沙群岛中业群礁中部，是菲律宾其中一个与中国存在主权争议的岛屿，现在是菲律宾卡拉延岛群的一个行政中心。岛上大约有200菲律宾平民，是菲律宾控制的南沙群岛中唯一有平民居住的岛屿。