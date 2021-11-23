台大研发喷鼻疫苗 有望减少Delta变种感染

台湾大学医院团队研发专利疫苗佐剂，并设计出Delta变异株的关键抗原，投入中和抗体与喷鼻疫苗研发，未来若成功问世，可望减少Delta变异株的突破性感染。

据台湾中央社报道，台大医院今天举办第2代COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗开发新佐剂、新抗原、新投予途径、中和抗体快速检测记者会，说明最新研发成果。

研究计划主持人、台大儿童医院院长黄立民说，全球COVID-19疫苗已接种逾70亿剂，但疫情仍不见尽头，目前获核准的疫苗都采肌肉注射，且针对原始病毒株设计，面对最早在印度发现的Delta变异株保护力下降。

黄立民说，台大医院设计出以Delta变异株的棘蛋白受体结合域（RBD）三聚体做为抗原，可以用来开发对抗Delta变异株的疫苗与中和抗体试剂。

黄立民说，台大团队研发的喷鼻疫苗，运用专利的黏膜佐剂技术，实验显示，可有效提升小鼠血清中棘蛋白特异性抗体及中和抗体，优于目前的肌肉注射疫苗。

黄立民解释说，肌肉注射疫苗只有在肺部产生抗体，可降低肺炎重症风险，但仍可能感染且传染他人；喷鼻疫苗则模仿自然感染，在鼻腔就能产生抗体，降低上呼吸道病毒量与病毒传播，也可望减少Delta变异株的突破性感染。

