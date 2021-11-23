中国央行：引导金融机构满足合格煤企融资要求

中国人民银行金融市场司司长邹澜今天（23日）说，央行将引导金融机构及时满足符合条件的煤电煤炭企业合理融资要求，为具有碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资，发挥好支持煤炭清洁高效利用专项再贷款作用。

邹澜今天在国新办举行的国务院政策例行发布会上说，金融部门下一阶段将持续推动金融机构完善内部资源配置，强化外部激励约束，把服务实体经济放到更加突出位置，引导金融机构把更多资源投向制造业、小微企业、绿色发展等实体经济重点领域。

邹澜说，央行为此将持续做好以下四个方面，一是继续综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，深化利率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机制，加强对中小企业等实体经济重点领域的支持。

二是完善金融支持科技创新体系，做好国家重大科技创新任务的融资支持，并推动提升对科技创新的金融服务能力。邹澜说，央行将审核评估，适当提高风险容忍度，增加制造业中长期贷款投放。

三是推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款有效落地，着力提升煤炭的清洁高效利用水平。在保证国家能源安全基础上，通过提高效能有效减少碳排放。

四是加强部门间协调合作。邹澜说，央行将推动完善贷款贴息和风险补偿机制，加快中小微企业信用信息共享，提高信息共享质效，缓解银企信息不对称，提高中小微企业的融资可得性。