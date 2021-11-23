中国专家：西方渲染高超音速武器威胁是为自身研发要钱

英国《金融时报》报道称，中国今年7月进行的高超音速武器试验，能在以至少五倍音速的速度接近目标时发射导弹，但有中国专家认为，西方国家不断渲染中国高超音速武器的威胁，其实是为自身高超武器的研发要钱。

英国《金融时报》昨天引述知情人士报道，此前没有任何国家展示过这种能力，这一技术突破令美国五角大楼的科学家措手不及。

报道还说，军事专家正在试图了解中国如何发展出这一技术；有部分专家认为，这是一种反制措施，用来摧毁导弹防御系统以防高超音速武器被击落。

中国官媒《环球时报》引述航天专家黄志澄报道说，全世界具备发射导弹的能力的高超音速战机目前都处于概念研究和初步试验阶段，西方国家不断渲染中国高超音速武器的威胁，实为为自身高超武器的研发要钱。

黄志澄说，目前世界上的高超声速武器主要分为三大类，一类是由导弹发射的助推滑翔高超音速飞行器，这一类高超音速飞行器的重量一般都不是很大，发射导弹的可能性较小；第二类是使用冲压发动机或者是超燃冲压发动机的巡航导弹，其本身就是一枚导弹。

第三类是能够进行高超音速飞行的军用战机。这类军用战机通常被认为具备发射空空导弹的能力。但各军事大国高超音速军用战机项目的研制还处于概念研究和初步试验阶段，没有公开证据显示有任何一款处于试验阶段的高超音速军用战机已经具备攻击能力。

黄志澄称，美国空军基于高超音速技术的太空机动飞行器Ⅹ—37B，主要用于对地侦察和监视，对太空目标的监视和识别，以及作为反卫星的平台，并可释放高超音速滑翔武器进行远程对地攻击。但这款太空武器目前也还处于试验阶段，“仅进行了五次在轨试验，最近一次在轨试验长达780天，尚未进行过攻击能力的验证。”

《金融时报》报道说，美国白宫对中国进行这次武器试验感到关切，美国国家安全委员会一名发言人称，美国将“继续维持抵御和遏制来自中国一系列威胁的能力”。

黄志澄对此表示，美国摆出弱者姿态不断渲染中国高超音速武器的威胁并不是真的示弱，而是别有用心。美国曾经在高超音速武器的研发上一直走在世界前列，后来因战略误判，使得多个研发项目和计划在中断和重启中徘徊，“现如今，美国军方为了争取更多的军费入到高超音速武器的研发中，就不断地渲染俄罗斯和中国的高超音速武器的威慑力。”

黄志澄还说，虽然美国防部门对高超音速武器研发投入的军费有限，进展也不是很大，但美国陆军的“暗鹰”高超音速导弹在2023财年就有可能部署到关岛等地区，这一部署会对亚太地区的战略稳定和安全构成实质性威胁。

中国外交部发言人赵立坚昨天例行记者会上被问及此事时重申，上述试验只是“例行航天器试验”，用于验证航天器可重复使用技术。他还说：“航天器返回前分离的是航天器配套装置，在陨落大气层的过程中烧毁解体。”