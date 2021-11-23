贝莱德：中国需为共同富裕和维系社会稳定创造前景

全球最大资产管理公司贝莱德周二称，明年将会是中国在政策方面重要的一年，政策层需要为推进共同富裕和维系社会稳定的目标创造良好前景，因此，与数个月前相比，该行对中国的投资前景更有信心。

据路透社报道，贝莱德发表2022年亚洲投资展望时指出，投资者对中国市场充斥着忧虑，部分投资者越来越关注中国仍否是一个值得投资的市场，但也有一部分投资者认为市场正处于或接近转折点。

而该行认为，中国决定未来五年国家领导层和发展路线的全国代表大会将于2022年举行，经济增长是推进共同富裕和维系社会稳定的关键，中国政府需要为明年推进这两项目标创造良好前景，因此将会高度重视旨在稳定增长的政策和行动，政策方针仍将以推动创新、自给自足和可持续发展为焦点。

“我们已将中国在亚洲股票组合中的投资比重由减持调高至较中性的水平。”该行并称，“中国拥有刺激经济的政策工具和空间，而明年的政治议程已带动了相应行动。”

贝莱德预期，明年中国经济将稳定增长，且表现可能超乎投资者预期；不认为通胀升温是过渡性的，但商品涨价浪潮大概已经度过高峰，应能纾缓工业能源用企业的利润压力。

该行并认为，中国房地产开发商面对信贷收紧的情况一直是一个主要的关注点，但至今的发展其实没有如预期般负面。对内房业的重新调整是共同富裕政策的核心，只有那些有能力偿还短期债务、拥有多样化的土地储备和维持营运透明度的开发商才有机会继续运营。

“这些措施早该施行，目前已经落实执行中，应有助于中国信用债长期维持稳定和多元化。”该行并称，“我们预期内房业将继续整合，并将继续密切留意潜在的投资良机。”

