中美乒乓球混双组合首次合练

中美跨国乒乓球混双组合林高远和张安、卡纳克和王曼昱在美国休斯顿当地时间22日进行了世乒赛前的首次合练。

据中国央视新闻报道，在训练开始之前，中美两队还交换了球衣。

中国乒协主席刘国梁在接受采访时说，休斯敦世乒赛举办时间正值“乒乓外交”50周年之际。50年之前的前辈为中美乒乓外交打下了一个好的基础，50年之后，中美两队希望通过混双的跨国组合把中美“乒乓外交”延续下去。他希望球员们用精湛的球技，吸引两国更多球迷、粉丝和观众来共同加油鼓掌。

中国选手林高远说，第一次跨国配对也是两国之间传递友谊的信号，非常开心能和美国选手张安（Lily zhang）参加世乒赛混双项目的比赛。张安说，时值“乒乓外交”50周年，同时也是在美国举行的第一次乒乓球世界锦标赛，她非常荣幸能够拥有这个机会。张安在美国出生，父母都是西安人。

中国选手王曼昱说，混双本身就具有不确定性，但是她相信他们这对跨国组合会全力以赴去拼每一场，因为是第一次配合，她相信这种新鲜感、刺激感会激发两人更大的潜力。美国选手卡纳克则表示，50年前，乒乓球在美国和中国之间架起桥梁，50年后，他希望能用自己的努力，展现乒乓球项目的魅力。

中美两对跨国混双组合在21日举行的国际乒联纪念“乒乓外交”50周年晚宴上亮相。1971年，时任美国总统的尼克逊推动中美关系破冰时，中国在4月邀请于日本名古屋参加世界乒乓球锦标赛的美国乒乓队访问北京，终结两国20多年的人员交往隔绝局面。这一事件后来被称为“乒乓外交”。

2021年休斯敦世乒赛将于明天开幕。