台湾推出“华语教育2025计划”

台湾国安会副秘书长徐斯俭今天（23日）说，面对全球华语教育的需求以及庞大商机，台湾正努力推出“华语教育2025计划”，将台湾华语教育产业推向国际化。

据台湾《联合报》报道，台湾侨委会今明两天在台北举行“华语教学国际高峰会”，台湾侨委会委员长童振源、美国在台协会（AIT）文化官马明远（Luke Martin）在场致词，徐斯俭预录致词。

徐斯俭透过预录影片说，近年“华语热”持续增温，不过全球欧美各国却因中国大陆政府透过华文教育进行意识形态输出产生警惕，而持续关闭孔子学院。他认为，面对全球华语文教育的需求以及产业的庞大商机，台湾的华语教育与产业更应该积极朝向国际化方向发展。

他说，在台湾总统蔡英文任务交付之下，国安会自去年起与教育部、外交部与侨委会合作努力推出一项整合型的具体计划“华语教育2025计划”。

童振源受访时说，美国政府去年与台湾签署“台美教育倡议”，美国认为这是个战略，甚至是国安问题，他们要在中国大陆之外寻求学习华语的机会和环境，台湾也是如此认定，所以由国安会出面协调，跨部会包括外交部、教育部、侨委会共同合作。

马明远则说，“台美教育倡议”对双方长期的人与人之间交流非常重要，语言能让彼此更互相理解，而开放与连结至关重要，所以对AIT而言是个优先任务，未来几年会继续努力。

至于与大陆相比，台湾是否为学习华语的更好选择，马明远说，每个人都有自己的选择，台湾是个好地方，民主之地，绝对为学习华语提供了非常便利的学习环境。

台美去年12月启动“台美教育倡议”，美国在台协会当时称，此倡议旨在将台湾打造成外国人学习中文的最佳去处，使全球有意学习中文的人能在不受言论审查与限制的环境下，自由学习中文语言。