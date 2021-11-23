四川检查超时加班：情节严重顶格处罚

中国四川省人力资源社会保障厅昨天（22日）于官网发布公告宣布，自11月22日起，四川省将集中开展为期一周的超时加班专项执法检查，以切实开展“我为群众办实事”活动，维护员工权益。

据公告称，本次检查的范围是各地反映加班现象突出的行业企业，检查方式以市（州）为单位组织实施，也可以结合实际组织辖区内劳动保障监察机构开展联合执法检查。

公告警告，若检查发现违法违规行为，将快立快处，责令限期整改；对情节严重的，一律顶格处罚，以形成强大震慑，同时通过新闻媒体进行公开曝光，作为重大劳动保障违法行为向社会公布，使企业“一处违法、处处受限”，坚决“零容忍”。

检查要求各地要高度重视，把此次集中执法检查作为“我为群众办实事”的重要内容，全面部署、迅速行动，消除隐患，坚决杜绝因超时加班严重危害劳动者身心健康的行为发生，或引发极端事件或者重大负面舆情。

10月中旬，一些中国企业员工发起名为“打工人也需要生活”的活动，以抗议中国超时的工作文化“996”。在中国国家主席习近平重申要国家实现“共同富裕”后，官方也加大力度警告雇主，避免有不合理加班等违法行为。随后，字节跳动、快手、美团等公司都取消了周末强制加班制度来缩减工时。