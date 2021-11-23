中演协将吴亦凡郑爽张哲瀚等88人列入警示名单

中国演出行业协会网络表演（直播）分会今天公布了第九批网络主播警示名单，警示人员共计88人，其中包括吴亦凡、郑爽、张哲瀚等演艺人员，这也是中国官方首次将违法失德艺人纳入网络主播警示名单。

中国演出行业协会网络表演（直播）分会负责人向《人民日报》说，随着中国文娱产业迅速发展，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等新情况新问题迭出，一些演艺从业人员政治素养不高、法律意识淡薄、道德观念滑坡，违法失德言行时有发生，对社会特别是青少年产生不良影响，严重污染社会风气。

这名负责人并说，近年来，除了影视、线下演出等渠道，越来越多的演艺人员在直播平台开通账号，通过网络表演或网络营销（直播带货）获取经济收益，“最终决定首次将违法失德艺人纳入网络主播警示名单中”。

负责人也说，色情低俗一直是部分网络主播频繁踩线的重点。但是，此次名单中还有两个违规方向值得重视：一是发源于艺人粉丝中的“饭圈”问题也开始在主播粉丝中蔓延。一些粉丝在明知主播自身存在问题的情况下，以诸多不理智的方式扭曲黑白，煽动粉丝对立，打击其他主播和用户的正常发声，甚至无视法规采取各种极端手段报复其所在平台，造成极其恶劣的社会影响；

另一个是“逐臭审丑”不良内容导向频繁出现，以“装疯卖傻”“低俗搞笑”“哗众取宠”，“追逐社会热点蹭热点，干扰当事人正常生活”，以及一些等所谓接地气的方式来获取流量、博人眼球。