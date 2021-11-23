聂海胜、刘伯明、汤洪波获航天功勋奖章

中共中央国务院、中央军委今天宣布，决定给航天员聂海胜颁发“一级航天功勋奖章” ，给刘伯明颁发“二级航天功勋奖章”，授予汤洪波“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。

根据新华社报道，决定指出，今年6月17日，中国航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波驾乘神舟十二号载人飞船成功进入太空，顺利完成与天和核心舱自主快速交会对接，并开展了一系列创新性、突破性科学试验和空间应用任务，在轨驻留三个月，于9月17日顺利返回。

决定说，神舟十二号载人飞行任务是实现载人航天工程“三步走”战略目标至关重要的一次任务，中国人首次进入自己的空间站，多项关键核心技术取得重大突破，标志着中国航天事业高水平科技自立自强迈出新步伐，加快建设科技强国、航天强国获得最新成果，对提升中国综合国力和民族凝聚力，激励全党全军全国各族人民坚定前行、接续奋斗，不断开创新时代中国特色社会主义事业新局面，具有重要意义。

神舟十二号载人飞行任务圆满成功，凝聚着广大科技工作者、航天员、干部职工、解放军指战员的智慧和心血。聂海胜、刘伯明、汤洪波是其中的杰出代表，他们听令景从、矢志报国，不畏艰险、团结协作，向世界展示了强大的中国精神、中国力量。聂海胜三次执行载人飞行任务，两次担任指令长，成为首位在轨100天的中国航天员。刘伯明十余年如一日砥砺坚守，两度飞天圆梦，此次任务两次出舱活动。汤洪波扎实训练、艰苦磨砺，在第二批航天员中首个出舱活动。

决定还赞扬聂海胜、刘伯明、汤洪波是不忘初心、牢记使命、献身崇高事业的时代先锋，是探索宇宙、筑梦太空、建设航天强国的标兵模范。号召全党全军全国各族人民要以他们为榜样，学习他们爱党报国、忠诚使命的坚定信念，学习他们勇担重任、勇攀高峰的革命精神，学习他们矢志不移、追求卓越的高尚品格，学习他们严谨细致、精益求精的务实作风，勇于探索、敢于胜利，自信自强、守正创新，为党和国家事业发展贡献更多智慧更大力量。

