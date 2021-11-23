聂德权：新时代下公务员任重道远

香港公务员事务局局长聂德权今天说，随着中央政府颁布及实施了《香港国安法》、完善特区的选举制度、落实“爱国者治港”原则，香港社会回复稳定，开启了“由乱转治，由治及兴”的新时代。在新时代下，政府迎来一个新局面，广大市民亦对政府有更高的期望，很多重要的经济、民生、发展议题，有待他们尽快推行和落实，故公务员面对的工作担子，不会较过往轻省，反之，可以说是任重道远。

根据《星岛日报》报道，聂德权在出席“2021年公务员事务局局长嘉许状颁发典礼”并发表致辞时说，今年有101名公务员获奖，分别来自40个政策局及部门，涵盖不同的职系，包括专业及技术职系、纪律部队、一般职系和第一标准薪级职系的同事。

聂德权说，过去两年，香港社会经历“修例风波”和“黑暴”以及疫情的双重打击，在这段期间，无论是纪律部队或文职同事均付出了莫大的努力及贡献，支持和协助政府应对前所未有的挑战，实在值得嘉许。

他说，此次得奖者当中包括路政署及机电工程署的人员，他们于2019年社会“黑暴”期间仍致力为遭严重破坏的公众设施，如红磡海底隧道彻夜进行紧急复修工作，希望能够令道路设施早日回复正常运作。另外，得奖者也包括香港邮政的职员，他们去年在疫情初期，口罩供应非常短缺时，仍想尽办法将地址不全的邮件成功派递，务求把由海外寄来的口罩尽快送到市民手中以解燃眉之急，值得给予嘉许以作鼓励。



聂德权还说，每一位得奖者都是公务员团队的典范，期望各位同事在新时代下继续砥砺前行，以灵活变通的思维和专业高效的精神服务市民，要“想干事”、亦要“会干事、能干事”，更要做到“干成事”，在同事间树立良好榜样，凡事从市民的角度多想一步、多走一步，继续把优质服务的文化传承下去。