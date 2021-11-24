港大律师公会执委黄瑞红举家移居英国

香港大律师公会执委会委员黄瑞红，已举家移居英国。

据星岛日报报道，虽然黄瑞红离港前没有辞退公会执委一职，由于大律师公会将于明年一月初换届，相信她不会角逐连任。

黄瑞红为法学硕士，于2002年成为香港执业大律师，是香港公民党主要成员。她曾在2012年“反国教”（反对德育及国民教育科）运动中参与绝食，也在很多具争议的案件担任辩护大状，包括支援“占中”期间画连侬墙被捕的粉笔少女，以及代表多宗反修例案与初选案作辩护律师。

黄瑞红也是教授性别与法律的兼职讲师，自2015年起在香港中文大学任教，之后也在香港浸会大学任教。

她的丈夫谭骏贤于2015年至2018年担任香港工党秘书长，曾多次参与抗争活动被捕，他于2016年成为屯门区议员，但没有参与2019年角逐连任。

另外，香港大律师公会副主席叶巧琦的律师丈夫邓耀荣已移民台湾，叶巧琦已表明不会角逐连任。

中国官媒《人民日报》今年1月曾发文批评香港大律师工会，称近年来该会立场趋向政治化，不断利用自身话语权和社会影响力，助长祸港乱港活动。《人民日报》称，大律师公会的一些人，企图阻止香港国安法顺利实施。“人权自由”“司法独立”，成为他们包装政治立场的外壳、谋求政治利益的工具。