彭博分析指中国放缓实现中美贸易协议的采购步伐

尽管美国拜登政府呼吁中国兑现承诺，但中国在实现中美贸易协议采购目标方面已然停滞不前，放缓了协议涵盖的所有种类商品的采购。

据彭博社报道，彭博分析中国官方数据得出，中国10月购买了价值95亿美元（129.76亿新元）的制成品、农产品和能源产品，自2020年1月签署贸易协议以来的购买总额为2104亿美元。上个月的采购步伐为一年来最慢水平，中国目前仅完成了两年目标3784亿美元的56%。

美国官员最近已加强呼吁中国遵守协议，但他们将如何应对北京未能实现目标一事尚不得而知。这些贸易目标将在下月底到期，不过协议中有这么一句话：双方均预期中国的采购将在“2022年至2025年间”继续增长。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在9月时表示，中国没遵守承诺，指出北京阻止中国的航空公司购买“数百亿美元”的波音飞机。美国贸易代表戴琪上个月说，美国政府将努力让中国兑现其在贸易协议中的承诺。

戴琪本月早些时候承认，中国的表现“不完美”，官员们正在研究下一步行动。

她说：“那么我们要怎么做呢？这是一个大问题，我们正在研究。”

美国总统拜登与中国国家主席习近平上周举行了峰会，但未让贸易问题变得多么明朗。美国官员说，贸易和技术出口限制话题并未在双方对话中占据主要地位。中国再次呼吁白宫避免在商业往来中“过分延伸”国家安全概念，避免贸易问题政治化。

