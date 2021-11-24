河南安阳“狗咬人”当事人被撤职 多名干部被处分

在“狗咬人”舆情发酵后，河南安阳昨晚通报对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定：安阳市委、市政府责令安阳市城市管理局、市市场监管局、市公安局文峰分局、文峰区中华路街道办事处四个单位作出深刻检查，并在全市通报批评。给予事件当事人、安阳市市场监管综合行政执法支队正科级稽查专员王新刚党内严重警告、撤职处分，并调离执法岗位，另外还有多名相关干部被处分。

根据新华社报道，被处分的干部还包括：给予安阳市城市管理局党组成员、二级调研员张占方诫勉谈话处理；给予安阳市城市管理执法支队监督检查科副科长兼市城市管理局专项治理办公室副主任郭双军党内严重警告、记大过处分，并给予免职处理；给予安阳市市场监管综合行政执法支队负责人、二级高级主办蔡国强诫勉谈话处理；给予安阳市文峰区城市管理局执法中队副中队长冯海军记过处分；给予安阳市文峰区中华路街道办事处人大工委主任马彦丰政务警告处分；给予安阳市公安局文峰分局中华路派出所所长杨占山诫勉谈话处理。

据了解，安阳市上周五（19日）成立了“狗伤老人”事件工作组。经核查，涉事的两只犬经过训练和芯片植入，中国工作犬管理协会为其颁发了《犬注册登记证》，但该协会介绍，该证不能作为认定工作犬的充分依据。目前，安阳市城市管理局已对涉事犬只进行收容，并注销了涉事犬只的《养犬登记证》。同时，安阳正组织对全市烈性犬、大型犬进行全面排查整治，确保不再发生类似问题。

工作组核查还发现，10月9日在安阳市市场监管综合行政执法支队门前发生的冲突中，有人携带的伸缩棍贴有警用标志，但为非警用制式装备。有关部门已对伸缩棍携带者作出警告处罚，并依法没收伸缩棍。

此外，关于网上反映的牵狗人、王新刚妻子李小迎涉嫌诈骗“百万”问题，工作组已责成安阳市委政法委牵头，组织市政法单位和殷都区公安局、检察院对该案件进行复核。

河南安阳市昨天下午还召开了党员干部“转作风、提效能”警示教育整顿大会，要求深刻反思“狗伤老人”事件，汲取教训，同不良作风宣战。



会议强调，此次事件暴露出一些单位、干部还存在立场不稳、作风不实、能力不足的问题，具体表现在不思进取不想为、求稳怕乱不敢为、本领欠缺不会为、消极懈怠慢作为、装模作样假作为、以权谋私乱作为等六个方面，这些作风问题虽然表现形式不一，但其本质都是形式主义、官僚主义作祟，根源上还是理想信念动摇、宗旨意识淡化、本领恐慌不够、自我要求不严、监督问责不力，必须刀刃向内，坚决整改。

会议还要求，以近期事件为镜鉴，对照剖析、深刻检视、逐项整改，始终把群众利益放在心中最高位置，坚决整治推诿扯皮、敷衍塞责、漠视群众利益等问题，用加倍努力工作重塑安阳良好形象。

当地城市管理局、市场监督管理局、公安局文峰分局、文峰区中华路街道办事处在会议上作表态发言。同时，安阳市启动了投诉举报平台，成立了作风督导检查组。

今年9月，安阳年近八旬的耿女士在小区被两条大狗咬伤，小区监控显示狗主人就在现场，但狗主人拒不承认。河南广播电视台民生频道《小莉帮忙》栏目就此事做了10期报道，问题仍未解决，直到栏目记者无奈落泪引爆媒体，事件才得到各方关注。