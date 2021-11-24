消息人士：陆港很可能下月10日左右有限度通关

中国大陆疫情防控专家昨天（23日）结束一连四天的访港行程，香港特首林郑月娥宣布，第二次的通关对接会议将于本周四（25日）在深圳举行，就具体通关安排作最后定案，并提交中央批准。港媒引述消息人士透露，若一切顺利，极可能在12月10日左右可恢复有限度免检通关。

据《星岛日报》报道，林郑月娥昨天出席行政会议时作出以上宣布，她还说，专家团这四天考察了不同地方，包括机场、北大屿医院香港感染控制中心以及社区检测中心等，期间详细询问防疫抗疫环节在落实时的详情。香港团队也向专家团介绍了香港检测污水病毒，以及尽早找出楼宇个案的方法。

林郑月娥说，经过了一次对接会议、视频交流，以及专家考察后，很多专家对于香港防疫工作的看法、问题都已得到澄清。她也宣布，星期一已经收到来自国务院港澳办的通知，第二次的通关对接会议将于明天在深圳举行，香港将由政务司司长李家超率团前往。林郑月娥称，两地对接会议是非常正面的信息，并表示期盼能够早日向社会公布有序“通关”的详情。

林郑月娥认为，两地讨论“通关”并不存在“阻滞”，“并不是某一方提出了一些难题，去阻碍另一方不能达致目标”。她表示，通关的讨论要看实际情况，考量这会不会为双方、两地人民带来感染风险，以至市民现在可以恢复的日常活动。她进一步说，“通关”当然是越快越好，但需有序、逐步的开放通关，“不会说一通关，所有香港和大陆的关口一次过重开，也肯定会有配额制。”

香港政务司司长李家超总结大陆专家团四天的行程时说，国家卫健委大数据办公室与创新及科技局及政府资讯科技总监办公室的代表，深入交流讨论“香港健康码”系统的设计、运作及资讯保安，以及“香港健康码”与“粤康码”的对接准备情况。

据悉，明天举行的对接会议将就通关具体安排作最后拍板，然后提交中央批准。消息人士透露，若一切顺利，极可能在12月10日左右就可以恢复有限度免检通关，初期每日1000人，主要供商务及体恤需要的市民。

中国全国人大常委谭耀宗昨天说，若防疫工作顺畅，配额可逐步增加。他也认为，通关初期应优先处理商务人员，以及因特殊家庭原因需要前往大陆的人士。他又透露，近日与澳门特首贺一诚联络，表达香港人希望两地通关意愿，对方表示如果香港与广东通关，澳门也可以跟随。