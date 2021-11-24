小鹏汽车交付量增长 未受芯片短缺影响

小鹏汽车股价在纽约市场上涨，此前该公司报告第三季度销量超过预期，全行业供应链困境对该公司的影响不大。

据彭博社报道，总部位于广州的小鹏汽车周二报告，第三季度营收57亿元人民币（12.18亿新元），超过分析师平均预期的52亿元。小鹏汽车还公布了欧洲扩张计划和大力开发自动驾驶技术的计划。

小鹏汽车总裁顾宏地说，尽管面临半导体短缺的挑战，但该公司增长势头强劲。

虽然全球汽车制造商一直受到芯片短缺的困扰，可能导致全行业损失2100亿美元（2868.54亿新元）产值，但中国汽车市场红红火火，今年电动汽车销量将达到300万辆，是2020年的两倍多。

小鹏汽车第三季度交付了25666辆G3 SUV和P7轿车，比8月预期区间的高端还高出14%。该公司上周在广州车展发布了第四款车型G9 SUV——这是一款尺寸更大的SUV，更直接对标特斯拉的Model Y和蔚来汽车的ES系列。

小鹏汽车在纽约一度上涨14%。该公司股价今年已上涨19%。

小鹏汽车在研发上投入了更多资金，以开发先进自动驾驶技术和国外时髦车型。该公司在一份公告中写道，在自动驾驶技术方面取得的进步，增强了对该公司探索出行解决方案（例如自动驾驶出租车）的能力的信心。

首席执行官何小鹏在电话会议上说，继该公司在挪威推出G3 SUV和P7轿车后，小鹏汽车将探索在瑞典、丹麦和荷兰等其他欧洲市场扩张的机会。

小鹏汽车第三季度毛利率为14.4%，好于第二季度的11.9%和市场预期的13.4%。不过，该公司当季净亏损15.9亿元人民币，高于上年同期的11.5亿元和前一季度的11.9亿元。分析师平均预期为亏损10.9亿元。

顾宏地8月接受电视采访时表示，希望该公司两到三年后实现盈利。小鹏上个季度的研发投入为12.6亿元，是去年同期的两倍。第三季度的销售成本、综合开销及行政管理费用增长超过四分之一。

展望第四季度，小鹏汽车预计交付量将再创新高，营收可能达到75亿元。