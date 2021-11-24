抖音禁止发布学龄前、中小学学科类课程

兴起不久的直播带课、电商卖课等方式，正逐渐对教育培训关上大门。中国短视频平台抖音电商学习中心发布公告，禁止发布面向学龄前儿童的课程以及面向中小学(含高中)的学科类课程。

根据中国证券报报道，对于非学科类课程，抖音只允许发布在“教育培训-中小幼培训-儿童兴趣”类目，且不得以直播、视频形式推广相关商品。除此之外，京东、快手、淘宝等多家电商平台也已下架学科类课程，相关店铺主要售卖图书、文具、硬件和非学科类培训课程等。

据了解，9月以来，抖音平台已三次发布相关公告，规范平台上相关课程。9月14日，抖音电商运营团队向创作者发布公告称，为响应国家“双减”政策，依据相关规定，抖音电商平台将对校外培训商品进行专项治理。自今年9月13日起，平台调整教育类目下学前教育、小学辅导、初中辅导、高中辅导四个细分类目的校外培训商品推广要求，未经许可，不得以直播、视频形式推广相关商品。

9月24日，电商运营团队又发布《关于【K12相关教育培训商品经营限制】的公告》，对校外培训商品进行规范治理。即日起，平台开展全面的信息排查和清理工作，若在治理工作中发现商家的违规行为，将依照《商家违规行为管理规则》进行相应处理，对商品进行封禁。

抖音要求，各商家对照相关规定及时做好自查自检，勿在平台上架并售卖学前、义务教育、高中阶段违规校外培训课程和违规电子教材等，避免不必要的违规，与平台共同维护健康的教育行业经营生态。

抖音本月19日向创作者及商家进一步明确，平台禁止发布面向学龄前儿童的课程以及面向中小学(含高中)的学科类课程，违反此规范的商家，一经发现将按平台规则处罚。

其中，面向中小学(含高中)的非学科类课程，只允许发布在“教育培训-中小幼培训-儿童兴趣”类目。同时，面向中小学(含高中)的非学科类课程，不得以直播、视频形式推广相关商品，创作者违规推广的。

抖音附录显示，学科类课程包括但不限于：语文、数学、外语(英语、日语、俄语)、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学及其衍生课程。

除抖音外，京东、快手、淘宝等平台也已纷纷下架学科课程产品。校外培训机构的相关店铺则主要售卖图书、文具、硬件和非学科类培训课程等。

在京东商城内，搜索学科类关键词，搜索结果均为教育硬件或纸质书籍，再不见相关课程等产品。

在快手平台，难以找到学科类课程产品，少量课程视频均为去年所发。相关店铺中，仅有文具、硬件、教材等产品。

淘宝网9月9日也发布公告，称为响应 “双减”，落实关于治理违规校外培训商品的要求及相关规定，将对违规校外培训商品进行规范治理。公告表示，商家应及时做好自查自检，勿在平台上架并售卖义务教育阶段及学龄前违规校外培训课程和违规电子教材等，避免违规被处罚。

教培机构方面，今年“双11”期间，校外培训机构的天猫旗舰店以推广教具、纸质教材和素质品类课程为主。学而思教育旗舰店“双11”主推教育图书和学前教具套装；猿辅导在线教育的旗舰店主推素质教育思维拓展类产品；作业帮直播课旗舰店则主推教辅资料、智能错题打印机、智能词典笔等教育硬件；新东方教育旗舰店主要聚焦大学四六级和考研课程。