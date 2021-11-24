台媒：台北上海论坛若越线 陆委会将采取措施

台北上海双城论坛将于12月1日登场，台北市政府发言人陈智菡称已向陆委会报备，陆委会表示乐观其成。但有台媒引述中央官员反驳称，陆委会没有乐观其成，并警告若双城论坛逾越城市交流分际，陆委会将采取必要措施。

据台湾《自由时报》今天（24日）报道，知情官员强调，陆委会只是提出善意提醒及必要协助，城市交流必须回归城市交流本质，不要想打擦边球，更不要涉及其他无关的政治议题。官员说，陆委会没有乐观其成，并表示这个说法离事实有很大一段差距。

官员还警告，若大陆国台办或其它统战单位也参与视讯，或出现没有报备的安排，陆委会一定采取必要措施。

陆委会重申，政府向来支持合乎规范、秉持对等尊严、不预设任何政治前提的两岸交流，也认为两岸城市交流应聚焦市政交流本质。

陆委会说，已提醒北市府相关交流政策及遵守两岸条例等规范，并呼吁掌握近期台海情势发展及台湾社会民意脉动。

针对此次论坛，台北市长柯文哲前天晚上于面簿发文说，当前两岸局势紧张、沟通中断，中美激烈对抗。他认为，正因台湾处于双方对抗博弈的前线，才更需要对话。他说，尽管两岸政治有所分歧，但人民不应该互相仇视，他希望透过双城论坛对话，务实解决两岸人民重要民生问题。

柯文哲强调，在百年疫情之下，台北与上海两座城市都需要产业转型升级，迈向“新常态”经济，双城论坛将是彼此互相观摩学习的机会，希望藉此降低敌意、增加善意、避免冲突。

于12月1日举行的台北上海双城论坛，将由柯文哲与上海市长龚正视讯主持。据了解，今年因受冠病疫情影响，双城论坛仍采取视讯方式举办，不另办分论坛，仅开展半天的主论坛。台北、上海双方规划将签署动物园、国乐团、创新科技等三领域的合作备忘录（MOU）。