网红主播自杀后骨灰据报被调包配阴婚

湖南网红主播“罗小猫猫子”今年10月在一场直播中喝药自杀，经抢救无效后去世。直播中，有部分网友直播间留言怂恿其自杀。对于“罗小猫猫子”的骨灰被配阴婚一事，当地公安已经立案调查。

据澎湃新闻报道，山东济宁汶上县委宣传部一名工作人员23日告诉记者，针对此事，当地公安部门已立案调查，涉事的三名相关人员已被刑事拘留，相关情况仍在调查。

同日，汶上县民政局办公室一名工作人员告诉记者，此事已移交公关机关立案侦查，涉事相关人员已被控制。对此，有关部门将发布通报，回应社会关切。

新京报此前报道，湖南主播“罗小猫猫子”在山东济宁汶上县喝药自杀，其骨灰被掉包配阴婚。系汶上县殡仪馆火化工邵某偷换死者骨灰，当地殡葬从业者张某和雷某某负责寻找买家、运输骨灰。

知情人士透露，阴婚配成功可挣5至7万元（人民币，下同，1至1.5万新元），部分殡葬从业者借此谋利。嫌疑人张某妻子透露，买家未相中骨灰，阴婚未配成功。

网红博主“罗小猫猫子”10月15日发视频称，这大概是最后一条视频，自己得抑郁症很久，流露出自杀倾向。事发后，澎湃新闻从“罗小猫猫子”的亲属处确认“罗小猫猫子”已去世。

网传截图显示，“罗小猫猫子”在视频平台直播间中拿出农药时，有网友在直播间曾留言起哄称“快喝吧”，另有网友意识到此事需立刻报警。

“罗小猫猫子”的好友接受采访时说，那天“罗小猫猫子”并没有想过真的自杀，只是想以这种方式给现任男友看，农药是她稀释兑了饮料，喝下去也是因为直播间的人起哄逞强喝下去的，直播结束后也是自己打120急救电话。

“罗小猫猫子”在该短视频平台上粉丝有67.8万，总共发布38条小视频，内容多以生活穿搭类为主，此外，还经营同名淘宝店铺。

