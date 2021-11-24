陈漫为争议作品道歉 迪奥声明非商业广告

上海本月初展出的《迪奥与艺术》展览中，一张由中国摄影师陈漫九年前拍摄的照片上周引发众怒，指其“丑化亚裔“，“丑化中国女性”。法国奢侈品牌迪奥昨天发声明称，该作品并非商业广告，网络舆论出现后，迪奥立即予以高度重视，随即删除该作品在迪奥官方线上及线下相关内容。陈漫同天也回应说，其早期艺术观尚未成型，参加展览时对策展概念也不甚了解，使得当时的作品欠缺思考。她将深深反思，并正式向大家道歉。

迪奥在官方微博上说，陈漫作品《骄傲的矜持》是其参与的迪奥艺术项目作品之一，并非迪奥商业广告。迪奥一如既往地尊重中国人民情感，严格遵守中国法律法规，并继续协同相关部门把关审核批准所有公开露出的作品。如发生任何错误，一定虚心听取意见并及时纠正。 迪奥对中国消费者和社会的真心诚意，坚定不移。

陈漫则在个人微博中写道，很抱歉现在才站出来。这些天认真看了尽可能多的每一条指正，看到了大家对“少先队员”组图等等过往作品的批评。她深深反思，为当时的稚拙无知而自责。

陈漫说，自己是一个土生土长的中国人，深深地热爱着祖国。也深知作为一名文艺工作者，应当肩负起记录和传递中华民族文化的使命，用自己的作品展现出中国美。但早期艺术观尚未成型，参加展览时对策展概念也不甚了解，使得当时的作品欠缺思考。

陈漫特别提到08年错误使用“少先队员”为标题的一组图片，对少先队组织造成了不好的影响，感到非常自责并再次郑重道歉。她说，现在已经深刻意识到，任何时候都不能忽略创作的严肃性和视角的全面性。她已下架各平台相关内容，避免再次给大家带来伤害，同时也将多加钻研相关的历史，多参加相关的组织活动，加强自己的思想意识。

陈漫最后说，大家对她“少先队员”、12年创作的十二色组图、同年以明清穿越为命题的某品牌作品的批评全部接受。她会继续沉淀进学，时刻不忘以新时代昂扬自信的精神风貌作为创作源泉，用扎实的作品讲好中国故事。

摄影师陈漫10年前的作品《傲慢的矜持》本月初在上海迪奥展览中展出。画面中，一位亚裔女性拿着迪奥经典款戴妃包，头发油腻、眉毛稀疏、眼神凶狠、浮肿单眼皮配上脏兮兮的眼妆，还戴着清朝护甲，被网民指“太阴间”、“丑化亚裔”、“辱华”，上周在网络上引起热议。

迪奥官方随后删除了这组动态，但过去一周，迪奥和陈漫都没有任何回应。

此外，陈漫在道歉声明中提到的“少先队员”系列作品包括一群少女穿着短裙，站在大坝上，撩动着裙子；一名少女站在高楼上面，同样把裙子摆动起来；以及“嫦娥一号”等航天器从少女的裙底飞出。这组作品也被网民指为“低俗”、“侮辱少先队员”。