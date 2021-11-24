美邀110国家与地区出席民主峰会 包括台湾

美国总统拜登将于12月9日及10日召开“民主峰会”（Summit of Democracy）。美国国务院23日晚公布峰会与会者名单，台湾名列其中，证实受邀出席峰会。

根据美国国务院公布的邀请名单，共有110个国家与地区受邀，除了台湾，还包括英国、日本、立陶宛等。中国大陆、俄罗斯、土耳其、越南等国则未受邀；新加坡也不在邀请名单上。

美国务院发布的新闻稿称，拜登此次召集各个政府、公民社会和私营部门领导人举行峰会的目标是要团结志同道合的盟友，共同打击贪腐及威权主义，以及促进人权。美国务院也鼓励各领导人在峰会上宣布具体行动和承诺，进行有意义的内部改革和国际倡议，以推进实现峰会目标。

台湾外交部今天（24日）回应称，感谢拜登总统邀请台湾参与民主峰会，并宣布台湾将由行政院政委唐凤、台湾驻美代表萧美琴代表与会。

大陆国台办发言人朱凤莲今天则在例行记者会上回应说，美国方面所列的涉台称谓是错误的，中方“坚决反对美国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来”，这个立场是一贯的、明确的。

她还说，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题。

美国白宫在今年8月11日宣布，拜登预定在12月9日、10日邀请各国国家元首、公民团体、慈善团体和企业代表，以视讯方式召开民主峰会，并计划在明年举行实体领袖峰会。

美国国务卿布林肯3月10日出席众议院外交委员会听证会时，共和党籍众议员询问是否会邀请台湾出席民主峰会，布林肯当场应允，并赞许台湾为强健民主政体、科技重镇。

另据台湾中央广播电台报道，美国在台协会（AIT）昨天发布民主治理咨商会议背景新闻资料时说，美国和台湾自2019年起透过强化合作，将台湾在良善治理的丰富经验与区域各国分享，并相信台湾出席峰会可针对峰会目标做出有意义的贡献。

据香港《南华早报》报道，中国人民大学国际关系教授时殷弘受访时说，台湾正式受邀符合拜登的政策，“美国一直在含糊地谈论邀请台湾，（邀请台湾）也和拜登的台湾政策一致，就是在安全、外交、意识形态方面深化和扩大对台湾的支持。”他也认为，台湾受邀正凸显了习拜会的结果是多么的“微不足道”，无论有没有这场峰会，中美对抗都会越来越激烈。

美媒《外交政策》的报道称，拜登的民主峰会为民主世界提供了一个团结一致的场合，通过建立新的全球性规范禁止威权独裁的举措，并对违规者做出针对性的制裁。不过，美国政治新闻网Politico的分析则称，目前还不清楚有多少国家将会在峰会上做出或遵守承诺，峰会的提议也似乎不具国际约束力，很难说这次的峰会能否起到长久的作用。