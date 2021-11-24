中国证监会正研究支持碳达峰碳中和目标政策措施

中国证监会副主席方星海昨天说，中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度，研究完善上市公司环境信息披露制度。

根据经济参考报报道，方星海在昨天举行的2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，2022年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效的元年，中国证监会将全力支持中新（重庆）互联互通项目和陆海新通道建设，不断深化中新、中国－东盟资本市场务实合作，助力开创互联互通新格局。

方星海说，首先要推进资本市场高水平制度型开放。中国证监会将以注册制改革为抓手，持续加强资本市场制度建设，提升市场深度和流动性。继续优化和拓展互联互通等跨境投资渠道，丰富跨境投资的产品供给和配套制度，便利跨境投资和风险管理。加强监管机构之间的监管协作和信息共享，健全跨境资本流动和风险监测防范机制。提升制度规则完备性、透明度和可预期性，巩固和完善市场化法治化国际化的营商投资环境。

其次是深化中新、中国－东盟资本市场合作。目前，深圳证券交易所和新加坡交易所ETF合作项目取得积极进展，中新双方将积极推动早日实现ETF互通。中国支持符合条件的金融机构结合自身发展需要到东盟投资展业，鼓励双方交易所开展务实合作，将继续加强与东盟国家的监管和执法合作，共同打击跨境证券违法犯罪行为，保护投资者合法权益。

同时，要支持资本市场开放政策在重庆落地，做好高质量实施RCEP工作以及加强绿色金融合作。

方星海说，中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度，研究完善上市公司环境信息披露制度，引导市场主体树立绿色投资理念，积极参与国际证监会组织（IOSCO）可持续金融相关工作。