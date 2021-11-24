美议员：避免两岸冲突最好消除模糊空间

本月曾访问台湾的美国国会参议员科宁（Sen. John Cornyn）说，美国不希望看到台海两岸发生军事冲突，而阻止这种情况发生的最好办法就是消除美国在捍卫台湾立场上的任何模糊空间。

本月稍早，来自德克萨斯州的共和党人科宁率领参众议员代表团出访台湾，共12人的代表团11月9日至11日停留台湾三天期间与台湾总统蔡英文及国安、外交高层官员会晤，并至国防部与台湾军方官员见面。

据美国之音报道，科宁说，此次亚洲之行目的为实地了解印-太地区情势和挑战。他说，中国大陆在该地区的行为是他们所到之处听到的最大担忧。

科宁说，中国大陆正在迈步出征，美国必须找到方法，与朋友和盟友合作来阻止他们。

科宁继续表示，“我要再次强调，没有人希望在该地区或世界任何地方发生军事冲突，但阻止这种情况发生的最好办法就是消除我们在捍卫台湾和捍卫我们自身国家利益方面的任何模糊空间。”

科宁11月16日在参议院院会致词时曾说，夺取台湾仅是中国大陆寻求世界霸权的第一步。“我们不应将台湾视为中共的最终目标，而应将其视为寻求地区和全球主导地位的第一张多米诺骨牌。”

科宁警告说：“如果台湾倒下，这不会是个终点，而是一个起点。”

美国虽然长期以来保持“战略模糊”，从未明确说明是否会以武力保卫台湾，但是一般认为，如果中国大陆武力攻打台湾，美国不会袖手旁观。