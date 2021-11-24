国台办明确“台独顽固分子”清单不止苏游吴三人

中国大陆国务院台湾事务办公室今天（24日）明确表示，“台独顽固分子”清单不止苏游吴三人。

据央视网报道，有记者在国台办例行新闻发布会提问，大陆日前公布第一批“台独”顽固分子清单，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮三人在列，有舆论分析认为，之后可能公布其他“台独”顽固分子清单，并请求发言人予以证实。

大陆国台办发言人朱凤莲回应称，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮等极少数“台独顽固分子”挑动两岸对立、破坏两岸关系，已依法对其实施惩戒。她进一步说，可以明确的是，“台独顽固分子”清单上绝不止这三人。

朱凤莲说，近期有各别“台独”分子跳得挺高，甚至声称对未被列入“台独”顽固分子清单感到“遗憾”。对此，她说，“别着急，有他们真正遗憾的时候。”

大陆国台办本月5日首次祭出“台独顽固分子”惩戒名单，点名制裁台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三人。

具体惩戒措施包括：禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利等，并称“追究刑事责任，终身有效”。

针对部分舆论认为台湾总统蔡英文、副总统赖清德等人未被列入清单，是因为大陆还保留回旋余地，保留未来可能接触的机会，朱凤莲于本月10日指出，“法网恢恢，疏而不漏”，执迷不悟、顽抗到底的“台独顽固分子”，包括组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一行为，勾结外部势力谋求“台独”，以“修宪”等手段谋求“法理台独”的首恶分子及其金主等，都必将依法受到严惩。