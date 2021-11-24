大陆国台办：保障台企权益的立场未变

中国大陆国台办今天（24日）表示，就惩处台湾远东集团一事，不是在恫吓台商，大陆保障台胞台企正当权益的立场和态度没有改变。

据中国央视新闻报道，有记者问道，对于大陆惩处台湾远东集团，台湾有很多人担心有可能会造成一些支持两岸发展或支持大陆的台商返台投资。发言人有什么看法？台陆委会声称，这是恫吓台商，并会提出一些所谓“反制措施”。请问发言人是否担心在台湾投资的大陆企业会被查？

对此，国台办发言人朱凤莲表示，欢迎和支持台胞台企来大陆投资发展、依法保障台胞台企正当权益的立场和态度没有改变，愿意率先与台胞台企分享大陆发展的机遇，为台胞台企提供更多同等待遇，持续深化两岸融合发展，更多造福两岸同胞。

她说，希望广大台胞台企明辨是非，站稳立场，与“台独”分裂势力划清界限，以实际行动维护和推动两岸关系和平发展。

关于第二个问题，朱凤莲强调，有密切关注有关动向。大陆方面对极少数“台独”顽固分子实施惩戒，态度明确、立场坚定。岛内一些势力公然为“台独”分子撑腰张目，必然遭到应有打击。任何人、任何势力都不要低估大陆捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

台湾远东集团此前被指在环保、土地利用等方面存在违法行为，在大陆被罚合计8862万元人民币（约1890万新元），并限期整改。